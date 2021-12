Attention au feu de forêt à Fontainebleau

Les conditions météorologiques observées ces dernières semaines dans le département de la Seine-et-Marne ont asséché les sols ainsi que la végétation. En effet, la faiblesse des précipitations, les fortes chaleurs et les épisodes caniculaires, associés à l'imprudence humaine (cigarettes, barbecues ou feux de camp mal éteints) font craindre des départs de feux en forêt.

Déjà dix incendies ont été recensés sur le massif de Fontainebleau depuis début juillet. Par chance, ils ont pu être rapidement contenus grâce à la mobilisation des pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Sur proposition de l'Office national des forêts (ONF), la préfecture a ainsi décidé que jusqu'au 30 septembre (Arrêté préfectoral n°2018/DDT/199), dans les forêts de Fontainebleau, de la Commanderie et des Trois-Pignons, il est interdit :

• de fumer, de déposer ou jeter mégots et des cendres ;

• d'allumer des feux, d'apporter et d'en faire usage, tout objet pouvant être à l'origine d'un départ de feu.

L'interdiction s'applique également aux automobilistes empruntant les nombreuses routes publiques traversant ces forêts.

La préfecture et l'ONF invitent chacun à la plus grande vigilance durant leurs sorties et leur demandent de respecter scrupuleusement ces mesures de précaution. Ils rappellent qu'en cas de non-respect, les contrevenants se verront infliger une amende.

En cette saison, l'ONF étend ses dispositifs de surveillance en organisant notamment des tournées de police la nuit. Ces patrouilles organisées conjointement avec la police, la gendarmerie, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, effectuent un important travail de contrôle et de prévention sur les risques d'incendies en forêt.