Attelann, l’artisanat connecté

C’est une histoire de famille qui a débuté il y a maintenant 43 ans. Alain Attelann, fondateur de l’entreprise, a été rejoint en 2010 par ses fils Rubens, Keren et Yoni, tous les trois diplômés en plomberie. Séduisant de nombreux clients, grâce à sa transparence et la qualité de ses services, la société s’est développée au fil des années pour satisfaire au mieux sa clientèle. En 2013, elle a élargi son offre initiale (plomberie, électricité et chauffage) à la rénovation intérieure, puis a lancé ses services en ligne en 2015.

Aujourd’hui, l’entreprise de Croissy-Beaubourg (qui possède deux autres agences à Meaux et à Noisy-le-Grand) dépanne 2 500 clients par an et a reçu la confiance de 20 gestionnaires immobiliers. Elle emploie actuellement 12 salariés, restant constamment à la recherche de plombiers qualifiés. Outre la Seine-et-Marne, la SARL Attelann intervient également dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis.

Dans une démarche écoresponsable, Attelann privilégie les outils connectés pour rendre le processus de prise de rendez-vous plus facile et limiter la consommation de papier. L’entreprise forme régulièrement ses collaborateurs à la domotique et aux produits connectés, des technologies qui permettent de réaliser des économies d’énergie et de limiter son empreinte carbone.

C’est dans le même esprit qu’Attelann a repensé entièrement son site internet en avril dernier. Ce dernier propose désormais une foule de fonctionnalités (prise de rendez-vous et estimation de prix en ligne notamment) qui facilitent la vie à la fois des clients et des collaborateurs. Pour les éventuels candidats à un poste, l’espace recrutement recense les offres d’emploi, ce qui leur permet de postuler directement en ligne. Quant aux tarifs et forfaits, ils sont décrits en détail pour que les clients n’aient pas de mauvaise surprise. Les forfaits (toutes taxes comprises) incluent le déplacement, l’ensemble du matériel, la pose et la mise en déchetterie. Enfin, il est possible de joindre les techniciens par divers moyens de communication (e-mail, WhatsApp, SMS ou Facebook).

L’entreprise de Croissy-Beaubourg ne compte pas s’arrêter là. Elle prévoit, en effet, d’améliorer régulièrement son site en y intégrant de nouvelles fonctionnalités. Un chat en ligne et des systèmes de paiement et de récupération de factures et de devis seront bientôt disponibles.