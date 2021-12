Attelann à la recherche de “plombières 2.0”

La société Attelann, spécialisée dans le dépannage rapide en plomberie, électricité et rénovation de l'habitat, fête ses 40 ans cette année et en a profité pour faire un état des lieux. Les membres d'Attelann ont constaté que la profession, majoritairement masculine, connaissait un grand turnover, mais qu'avec la mécanisation des tâches et l'allègement du poids des matériaux, elle aurait « tout à gagner à embaucher des plombières ».

L'arrivée du numérique est un autre atout en la matière. En effet, Attelann a notamment intégré des réalisations de salle de bains en 360 degrés, des créations de plan en 3D pour tout type de travaux, des prises de rendez-vous via le web ou encore des estimatifs de prix après l'envoi d'une photo.

Aussi, pour Attelann, les femmes pourraient apporter une série d'avantages aux sociétés de plomberie, telle qu'une image plus moderne, plus rassurante et plus propice au commerce. Les embaucher serait aussi un moyen de « revaloriser la profession ». La société rappelle qu'en 2000, les femmes représentaient seulement 8,6 % du personnel du secteur du bâtiment contre 12,3% aujourd'hui selon la Fédération française du bâtiment (FFB). La société Attelann veut, en définitive, « montrer que si la plomberie est une profession matérielle, avec des prestations de services concrètes, elle peut et doit devenir un métier 2.0 en accueillant les femmes ».