Atland va réaliser 70 logements à Chessy

Au cœur du centre urbain de Val d'Europe, le programme immobilier situé dans la ZAC Studios et Congrès, à proximité immédiate de la gare RER, regroupera 55 logements, dont quatre maisons de ville, ainsi que 15 logements sociaux.

Avec une croissance démographique importante et un développement économique en pleine accélération, le Val d'Europe, agglomération de 30 000 habitants, connaît une véritable métamorphose depuis 30 ans. Première destination touristique européenne, c'est également un bassin de vie et d'emploi qui attire les jeunes familles franciliennes et accueille 30 000 emplois à travers 2 700 établissements marchands grâce, notamment, à l'interconnexion de la gare TGV qui permet de rallier directement les plus grandes villes de France et d'Europe (avec liaisons Eurostar et Thalys).

Sur ce territoire en pleine expansion développé par Euro Disney, Atland va réaliser dans le quartier de la ZAC des Studios et Congrès, sur la commune de Chessy, 70 logements dont 15 logements sociaux, représentant 5 010 m² de SDP (surface de plancher). La commercialisation sera lancée au premier trimestre 2018, pour une livraison prévisionnelle en 2020.

Situé en face d'un futur parc public, ce nouveau programme immobilier, répondant aux exigences de la dernière réglementation thermique RT 2012 et de la certification NF Habitat HQE, bénéficiera d'une situation géographique avantageuse, à moins de 300 m de la gare RER A et à proximité immédiate de la gare TGV.

A propos d'Atland



À la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d'actifs, Atland, est un opérateur global de l'immobilier de 120 collaborateurs, qui intervient sur deux marchés : le logement et l'immobilier d'entreprise. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises. Atland Développement réalise des opérations de logements principalement en Île-de-France. Sa production en 2017 est de 3300 logements au travers de 50 opérations.