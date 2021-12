ATF Gaia va expérimenter le CDD “Tremplin”

ATF Gaia, entreprise spécialisée dans le réemploi de matériels IT (information technology), confirme son engagement historique en matière d'intégration professionnelle de salariés en situation de handicap. Dans le cadre de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'entreprise de Moissy-Cramayel va, en effet, participer à l'expérimentation du contrat de travail à durée déterminée baptisé “Tremplin”.

D'une durée de quatre à 24 mois maximum, ce contrat a pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap et éloignées du monde du travail d'accéder, de manière durable, à des emplois dans des entreprises privées ou publiques. Ce dispositif comporte un accompagnement socio-professionnel individualisé et une formation à un métier au sein d'une entreprise adaptée ou ordinaire. Ouverte jusqu'au 31 décembre 2022, l'opération comporte une obligation de sorties positives – en entreprise ordinaire – de 30 % des effectifs intégrés et formés.

ATF Gaia va ainsi recruter deux personnes d'ici la fin de cette année et s'engage à intégrer en permanence deux équivalents temps plein jusqu'à fin 2022. « Notre rôle s'apparente à celui d'une entreprise d'insertion avec une obligation de résultat, » explique Séverine Montaudoin, responsable des ressources humaines à ATF Gaia. « Pour maximiser le nombre de sorties positives, nous avons fait le choix de nous faire accompagner par un cabinet de conseil externe. »

Ces embauches concerneront en priorité des femmes et des jeunes, ces derniers étant davantage impactés par le contexte sanitaire et économique. « Nous engagerons et formerons des techniciens informatiques et des agents de manutention », ajoute Séverine Montaudoin. ATF Gaia fait partie du Groupe ATF. En 2019, ce dernier a réalisé un chiffre d'affaires de 22, 9 millions d'euros et compte 156 salariés.