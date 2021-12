ATF Gaia : une entreprise solidaire, écologique et rentable

Deux employés font le tri des ordinateurs, des câbles et des souris pour vérifier s’ils fonctionnent. Ils sont tous les deux porteurs de handicaps, l’un d’entre eux ne peut pas utiliser sa main droite. Ils ont été recrutés par l’entreprise adaptée ATF Gaia à qui leur situation n’a pas posé de problèmes. De fait, 80 %% des salariés dans cette entreprise sont en situation de handicap physique. C’est la pierre angulaire des entreprises adaptées. ATF Gaia a développé, en plus, un modèle économique circulaire et respectueux de l’environnement. Elle a pour mission de donner une seconde vie aux équipements informatiques et télécoms professionnels. Cette société est aussi le premier fournisseur français de pièces détachées reconditionnées. L’entreprise est rentable et voit ses carnets de commandes comme son chiffre d’affaires augmenter chaque année. Sylvain Couthier et ses deux responsables de production dévoilent le secret de leur réussite à Martine Pinville, la secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, et à Louis Schweitzer, le commissaire général à l’investissement, lors d’une visite de leur entreprise à Moissy-Cramayel.

« Je préfère avoir des gens motivés qui vont s’investir »

L’entreprise recrute ses techniciens sur un seul critère, leur motivation. Près de la moitié des salariés n’ont aucune formation. Ils sont formés par l’entreprise en interne. ATF Gaia remplit une mission de professionnalisation auprès des salariés afin de les faire monter en compétence pour qu’ils gravissent les échelons.

Les deux responsables de production ont commencé en bas de l’échelle. Ils s’occupent maintenant du recrutement. L’un d’entre eux témoigne « je préfère avoir des gens motivés qui vont s’investir, comme Arnaud qui est malvoyant et qui fait du démontage. Il faut leur laisser leur chance, c’est l’une des missions de l’entreprise ». Son collègue ajoute : « le handicap nous motive beaucoup plus dans notre job que n’importe qui d’autre ». L’entreprise recrute la plupart du temps par l’intermédiaire de cabinets de recrutement spécialisés dans le handicap mais aussi via des centres de formation. « On connaît les difficultés pour trouver un stage. Du coup, on prend aussi des stagiaires qui viennent ici pour découvrir notre environnement et inversement on découvre la personne, et on fait ensuite le choix de la garder ou pas », précise l’un des responsables de production.

« Quand le rythme n’est pas bon, on change la personne de poste »

L’entreprise s’adapte aussi aux handicaps de chacun. Les machines qui servent à démonter les appareils informatiques, ou encore le travail de manutention sont aménagés pour se plier à leur handicap. Louis a perdu l'œil gauche lors de son précédent travail chez Total et il voit très mal de l’œil droit. ATF Gaia a investi dans une loupe électronique pour lui permettre de continuer à travailler sur les ordinateurs. Ils sont nombreux dans cette situation. C’est le cas d’Alexandre, qui est malentendant, ou encore de Michel, qui a des problèmes à la colonne et aux cervicales. « Quand le rythme n’est pas bon, on change la personne de poste. C’est notre rôle de voir les besoins et les facultés de chacun. C’est un peu compliqué mais on y arrive », explique le responsable de production.

Le rythme est effréné et lorsqu’il y a des commandes, il faut aller vite. L’entreprise commercialise 60 000 pièces détachées par an. « Les grands groupes de maintenance commande des matériaux tous les jours et on a des coursiers et des navettes qui travaillent dans l’urgence. Parfois, il faut livrer une pièce en moins de 24 heures car l’entreprise de maintenance qui a commandé la pièce n’a qu’un jour pour la changer sinon elle devra payer des pénalités », souligne le responsable de production.

Les salariés en situation de handicap peuvent intégrer de grandes sociétés

ATF Gaia envoie aussi ses techniciens en prestation extérieure dans des grands groupes d’aéronautique, et pharmaceutique. Il arrive même que ces grandes sociétés finissent par les recruter. « C’est dommage mais c’est aussi notre objectif de les faire monter en compétence », poursuit le responsable de production. Deux autres salariés en situation de handicap ont également quitté ATF Gaia pour travailler dans une société rattachée au groupe ATF Gaia.

Une entreprise dépendante des aides d’Etat

Cette entreprise de croissance a reçu des aides de l’Etat, de la Caisse des dépôts et de France Active (un réseau de proximité qui aide les entreprises à créer de l’emploi) afin de se doter d’équipements industriels performants comme des outils de manutention, de levage et de conditionnement et s’adapter ainsi aux besoins des salariés.

Son chef d’entreprise, Sylvain Couthier, a eu recourt au programme d’investissement d’avenir (PIA) financé par la Caisse des dépôts, qui lui a garanti une enveloppe de 60 000 euros en 2011 et 2014. Il a aussi obtenu le même montant de la part de France Active et de la part d'un partenaire financier à la même période. L’entrepreneur déclare qu'il percevra à nouveau un financement de la part du PIA et de France Active cette année. « Ces fonds de financement nous aident à prendre en compte le handicap de chaque salarié pour éviter d’aggraver leur pathologie. En échange, on obtient un retour sur investissement. Moins on aggrave leur pathologie, moins il y a d’absentéisme, et plus la productivité globale de l’entreprise est performante. »