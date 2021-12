ATF Gaïa récompensée pour son action en matière de RH

L'entreprise explique que « ce label, délivré par un comité d'experts pour deux ans, vient notamment récompenser une politique RH qui favorise l'employabilité, l'inclusion sociale, la professionnalisation et la montée en compétences des personnes en situation de handicap ». ATF Gaïa emploie en effet plus de 80 % de travailleurs handicapés dans ses effectifs de production et organise des campagnes de recrutement qui permettent parallèlement de valoriser des travailleurs handicapés du groupe.

Le groupe partage depuis sa création par Ludovic Amaudruit des préoccupations sociales. Le flambeau a été repris en 2004 par Sylvain Couthier, qui met l'accent avec son équipe dirigeante sur l'intégration, la professionnalisation, la montée en compétence et la sécurisation des parcours professionnels des collaborateurs.

En outre, la gouvernance de l'entreprise est basée sur un mode de management collaboratif plutôt que pyramidal. aussi, de nombreuses initiatives sont menées pour améliorer la qualité de vie au travail et favoriser les échanges informels (salle de repos équipée de canapés et fauteuils ergonomiques, petit-déjeuner mensuel, barbecue annuel…).