ATF Gaia obtient de nouveau le label RH

C’est la politique RH d’ATF Gaia, entreprise favorisant l’employabilité, l’inclusion sociale et la professionnalisation des personnes en situation de handicap, qui a été récompensée pour la deuxième année consécutive. Egalement spécialisée dans le réemploi de matériels IT, ATF Gaia a obtenu à nouveau ce label RH créé en 2014 à l’initiative de la Maison de l’emploi et de la formation de Sénart. Celui-ci valorise l’engagement historique du groupe pour un modèle d'entreprise inclusif et citoyen, ainsi que sa politique RH en vue de donner une seconde chance à des publics éloignés de l’emploi. Valable deux ans, ce label est délivré par un comité d’experts composé de représentants du monde de l’entreprise, ainsi que de représentants du territoire et des chambres consulaires.

« Ce renouvellement est une belle réussite malgré ces deux dernières années particulièrement difficiles. La mise en place du CDD Tremplin, la signature de la charte diversité et la volonté d’être labélisé LGBTQ+ sont de réels engagements qui nous poussent à aller toujours plus loin dans nos valeurs », a déclaré Doriane Ducrot, gestionnaire RH du Groupe ATF.

Créée en 2008 et actrice de l’économie sociale, solidaire et circulaire, ATF Gaia fait partie du Groupe ATF qui a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2021 et comptant 182 salariés.