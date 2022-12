ATF Gaia et l’UGECAM IDF partenaires

En tant qu’entreprise adaptée, ATF Gaia accueille régulièrement des stagiaires en situation de handicap accompagnés par la plateforme ACTI + Lieusaint, établissement du groupe UGECAM. Ce nouveau partenariat prévoit de développer l’accueil de ces stagiaires tout au long de l’année pour des stages d’une à quatre semaines ou des contrats d’alternance de trois à six mois. En transmettant directement ses offres d’emploi à ACTI + Lieusaint, ATF Gaia va ainsi étoffer son vivier de candidats potentiels (personnes malentendantes, cérébralement lésées, souffrant de troubles autistiques ou porteuses d’autres handicaps).

Un entretien en amont du stage sera organisé avec le futur stagiaire, ainsi qu’une visite du site d’ATF Gaia à Moissy-Cramayel, afin de le préparer à son environnement et à sa fonction. Un suivi sera également assuré par les professionnels d’ACTI + Lieusaint.

“Relation durable et riche”

« Nous sommes ravis d’officialiser cette relation durable et riche, qui va nous permettre d’augmenter le nombre de nos stagiaires, de former plus de personnes et de faciliter nos recrutements futurs », précise Doriane Ducrot, gestionnaire des ressources humaines au sein du Groupe ATF.

Créée en 2008, l’entreprise ATF Gaia est spécialisée dans la gestion du cycle de vie des équipements informatiques et de téléphonie mobile professionnels, de leur déploiement jusqu’à leur réemploi (rachat, reconditionnement, revente et recyclage) en passant par leur maintien opérationnel. Actrice de l’économie sociale, solidaire et circulaire, la société de Moissy-Cramayel accompagne les entreprises et les administrations à se conformer à leurs obligations en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Elle fait partie du Groupe ATF (27 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et 182 salariés).

La plateforme ACTI + Lieusaint, elle, est dédiée à l’inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap et propose des prestations d’accompagnement en formation vers l’emploi et d’inclusion dans l’entreprise. Avec plus d’unmilliard d’euros de chiffred’affaires, le Groupe UGECAM (243 établissements et 13 500 professionnels) est le premier opérateur de santé privé non lucratif. Il est particulièrement impliqué dans les domaines des soins de suite et de réadaptation et dans le secteur médico-social.

