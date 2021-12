Ateliers musicaux de Marne et Gondoire

Jeudi 17 janvier à 20h.

Frédéric Gombert, passionné d'Histoire de la musique donne une conférence sur la musique romantique dans le cadre de ses ateliers qui se tiennent deux jeudis par mois.

Samedi 19 janvier à 11h. Quentin Sirjacq vous entraîne à la découverte des musiques africaines subsahariennes traditionnelles et de leursparticularités rythmiques et instrumentales fascinantes.

Durée des ateliers : 1h30. Conservatoire de Marne et Gondoire

19 route de la Ferme du Pavillon, Chanteloup-en-Brie.

Samedi 19 janvier à 13h30. Durée : 2h Centre culturel Marc Brinon 1 rue des Vergers, Saint-Thibault-des-Vigne.

Tiazano Samaro vous révèle l'épopée des grands fabricants de guitare électriques des années 50 à nos jours.

Entrée libre sur réservation :

musstthibault@marneetgondoire.fr