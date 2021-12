Ateliers «Coach my Business» à Fontainebleau

Plusieurs sessions sont organisées cette année sur le thème « Coach my Business© », pour aborder des sujets qui préoccupent les chefs d'entreprise et soutenir ainsi leur développement. Les ateliers se déroulent le matin de 9h à midi et sont animés par la consultante Stéphanie Talbot.

Au programme :

- 18 Février

Session « Clarifier son identité : analyser sa posture, développer son leadership »

- 10 Mars

Session « Afficher sa plus-value : définir ou optimiser sa proposition de valeur et la communiquer »

- 14 Avril

Session « Stratégies & BM : identifier les stratégies à mettre en place et optimiser son BM »