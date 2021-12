Atelier sur l'auto-entreprise au Mée-sur-Seine

Le statut d'auto-entrepreneur, désormais appelé « micro-entrepreneur », suscite beaucoup de questions. Afin d'y répondre, la CCI 77 organise régulièrement des ateliers d'information dans ses locaux pour ceux qui envisagent de créer leur entreprise sous ce régime particulier.

« Comme dans tout modèle économique, il y a des supers trucs et d'autres moins bons », nous expliquait Fabien David, jeune paysagiste DPLG de 32 ans, fondateur de l'auto-entreprise Fada, ayant remporté le Prix Audace 2017 remis lors du Salon des entrepreneurs cette année. « À vrai dire, le statut d'auto-entreprise est très simple et super quand on n'est pas sûr de soi, que l'on veut tester un projet, que la compta et toi ça fait deux ! », confiait-il.

Les ateliers de la CCI 77 prennent la forme d'une petite réunion d'1h30 traitant des aspects juridiques, fiscaux et sociaux du régime micro-entrepreneur.

En outre, la CCI organise une formation d'une journée entière, au tarif de 60 euros, assurée par ses conseillers ainsi que des professionnels afin de maîtriser les différents aspects du statut "micro-entrepreneur". La prochaine cession aura lieu le 6 octobre, il vaut donc mieux commencer par se renseigner sur le sujet dès cet été.