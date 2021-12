Atelier sur l'alternance le 13 février

Avec l'Utec et le CFA Descartes, les organisateurs aborderont le thème du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation ; la rémunération et les exonérations ; les démarches ; le temps de travail et de formation ; les avantages pour l'employeur et les offres de formation de l'Utec et du CFA Descartes.

À 8 h 45, à la communauté de communes du Pays de Montereau, salle du conseil communautaire, 29 avenue du général de Gaulle, à Montereau-Fault-Yonne. Pour s'inscrire : d.lapa@smd77.com