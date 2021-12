Atelier : Canvas, travailler son business model

La CCI Seine-et-Marne lance des ateliers collectifs basés sur le business model Canvas dédiés à tous les créateurs d'entreprise.

Organisés sur une demi-journée et animés par un conseiller du service création reprise et transmission d'entreprise (CRTE), ces ateliers Canvas permettent aux créateurs d'entreprise de travailler collectivement leur projet et de le cartographier sur une seule page qui regroupe les neuf éléments du modèle économique d'une entreprise.