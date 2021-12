Ateliers du Booster: le modèle CANVAS, mardi 17 septembre

Le Canvas est une proposition de modèle économique, concrète et efficace. Il décrit comment l'entreprise produit de la valeur, ses segments de clients, son organisation, ses moyens et son offre. Au travers d'exemples mais aussi des cas de participants autour de la table, il s'agira de voir comment la méthode Canvas peut aider à bâtir et faire évoluer l'activité.

Cet atelier intéresse :

– le futur entrepreneur, dans le cadre de sa création de l'entreprise ;

– le chef d'entreprise, dans le cadre d'un projet de développement, par exemple : déploiement sur un nouveau marché, lancement d'une nouvelle offre, démarrage d'une campagne de communication, actions partenariales… et autres projets.

La CCI 77 est notamment partenaire du Booster, pour l'accompagnement des entrepreneurs lauréats de la pépinière d'entreprises : conseils et expertises personnalisés pendant les quatre années dans le dispositif.