Assurance maladie : un appel à projets aux associations

Cette opération entre dans le cadre du soutien local aux associations. La CPAM de Seine-et-Marne les invite à déposer une demande de subvention pour des actions déployées dans différents domaines sanitaires et sociaux prioritaires. Ces aides doivent concerner les personnes malades, en situation de handicap, de fragilisation sociale et sanitaire, l'accès aux soins et aux droits, la prévention de la désinsertion professionnelle, le retour et le maintien à domicile, ainsi que les activités physiques adaptées sur ordonnance. Les dossiers sont à transmettre à la CPAM de Seine-et-Marne le 15 septembre au plus tard.

Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne 77605 Marne-la-Vallée Cedex 3. Renseignements : www.ameli.fr.