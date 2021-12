Assomania, 2e édition

Ce rendez-vous de rencontre avec les acteurs du sport, de la culture, de la petite enfance et bien d'autres, organisé par Val d'Europe Agglomération, est de retour le samedi 31 août. Plus de 160 associations seront réunies pour le plus grand plaisir des grands et des petits afin de leur permettre de découvrir toutes les activités disponibles sur le territoire. Animations, démonstrations, inscriptions annuelles… En voici quelques exemples :

• Ejector (saut à l'élastique inversé)

• Saut sur airbag géant

• Overboard

• Trottinettes électriques

• Gyropodes

• Tyrolienne de 50 mètres

• Démonstration portique aérien + initiation

• Simulateur de pilotage F1 et rallye

• Saut à l'élastique de 60 mètres…

Entrée libre (gratuit). Château de Chessy, parc et complexe sportif du Bicheret – Chessy.