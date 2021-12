Assemblée générale des maires ruraux

Après quelques propos introductifs du président Jacques Drouhin, l'assemblée générale a débuté par la présentation du rapport moral, du rapport d'activité et du rapport financier de l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne.

Didier Galet a ensuite livré une analyse des résultats du sondage sur la ruralité qui avait été adressé à l'ensemble des maires ruraux dans le cadre des "États généraux de la ruralité".

La troisième séquence a été l'occasion de présenter, sous forme de pitches, cinq projets innovants associant élus et partenaires privés dans les territoires. De nombreuses thématiques ont été couvertes: la culture avec "les concerts de Poche", la mobilité avec "Rezo Pouce", les nouvelles activités avec Orange, les nouveaux services avec Jehol et le développement durable avec "le champ des possibles".

Le président des maires ruraux de France, Vanick Berberian, était invité à participer à cette assemblée. Il est intervenu pour rappeler l'importance de la ruralité et la nécessité d'en présenter une image positive: "Il faut cultiver notre diversité".

L'assemblée générale s'est conclue par les discours officiels du président du Conseil départemental, Jean-Jacques Barbaux, et du préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx.

Le préfet a rappelé l'engagement fort de l'État en faveur des initiatives locales portées par les communes rurales. Outre les aides financières apportées par le biais de la DETR et plus récemment par les contrats de ruralité, les services de l'État et l'ensemble de leurs partenaires se mobilisent pour garantir l'accès aux services publics et à la santé dans l'ensemble des 366 communes rurales seine-et-marnaises.

La ruralité, "un avenir pour nos jeunes", selon le préfet, représente en effet un espace d'opportunités pour les années à venir.