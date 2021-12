ARTS CULINAIRES : Soukmachines et la ferme du Buisson, Les bouffes mondaines

Il s'agit de tablées conviviales et artistiques, une performance culinaire mise en scène par les designers culinaires Agathe Bouvachon et Magali Wehrung. Thème de ces deux soirées, l'ambiance fermière, qui viendra donc inspirer la créativité des designers et le décor choisi par les Hôtes.

Infos pratiques :

Les jeudi 24 et vendredi 25 janvier prochain à 20h

Tarifs : 15 à 20 euros selon le statut

la Ferme du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée : allée de la Ferme, Noisiel

Billeterie : 01 64 62 77 77 lafermedubuisson.com