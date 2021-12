Artisanat : Elisabeth Détry souhaite « ne pas être la dernière présidente de la CMA 77 »

“Plus proches des territoires, des entreprises et des hommes”. C'est le slogan de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne. Mais ce dernier pourrait, selon la présidente de la CMA 77, être battu en brèche par le projet de loi Pacte. Elisabeth Détry a en effet rappelé lors de ses vœux que cette réforme prévoyait la fusion de la Chambre au sein d'une chambre régionale, cette dernière devant ainsi se résoudre à n'être qu'une délégation départementale. « On vient nous expliquer que la régionalisation est un bienfait pour la proximité, à nous, élus de Seine-et-Marne, j'en rirais presque, mais c'est à pleurer », a-t-elle poursuivi avec gravité.

Si Elisabeth Détry ne désapprouve pas la réforme par principe, elle déplore le peu de place et d'écoute accordé aux élus de terrain. « La réduction annoncée de nos ressources va forcément remettre en cause notre capacité à mener à bien nos missions », a souligné la présidente, avant de demander l'appui des parlementaires locaux. Ces derniers pourraient en effet intervenir par le bais des amendements afin de laisser « quelques latitudes à la chambre dans sa future organisation »

« Car oui, nous nous organiserons, si l'on ne nous asphyxie pas financièrement parlant », a-t-elle souligné. La suppression du stage de préparation à l'installation des porteurs de projets, qui « permettait d'appréhender la gestion et la réglementation » est également « incompréhensible » pour la présidente de la CMA 77. Se disant toutefois « éternelle optimiste », Elisabeth Détry compte bien « continuer pour le temps qui nous est imparti ». Et de conclure : « Je ne forme qu'un vœu, ne pas être le dernier président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne ».