Arribas, le maître verrier fête les 30 ans de Disneyland Paris

La belle histoire, entre la famille Arribas (souffleurs de verre originaires de la Corogne, en Espagne) et la Walt Disney Company, remonte à 1964. Cette année-là, le Gouvernement espagnol, à la recherche de jeunes artistes, propose à l’entreprise familiale d’aller porter le rayonnement de son art et du pays à l’Exposition universelle de New York. À cette occasion, les frères Arribas font la connaissance d’un certain Walt Disney. Une rencontre qui va bouleverser le destin de l’entreprise artisanale ibérique.

Cette collaboration prend une forme concrète en 1967, avec l’ouverture d’une première boutique à Disneyland, en Californie. La deuxième étape importante sera la création d’Arribas France en octobre 1991, dans la petite commune de Condé-Sainte-Libiaire (1 426 habitants) et au sein même de son château des XVIIe et XVIIIe siècles, six mois avant l’ouverture de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée.

Depuis 30 ans maintenant, les maîtres verriers travaillent dans le plus grand secret à la réalisation d’objets de collections et perpétuent, au fil des générations, la tradition de la verrerie. Signant également toutes les créations verrières de Disneyland Paris, la manufacture Arribas est également mise à contribution, cette année, dans le cadre du 30e anniversaire du parc d’attractions, avec une collection exclusive comprenant de nombreuses pièces. Pour les inconditionnels d’Harry Potter, à noter qu’une collection est également en vente.

Ces festivités sont, en effet, l’occasion de découvrir un artisanat d’art exigeant qui va plus loin que cette collaboration historique et privilégiée avec Disney. Maîtrise du travail de verre au chalumeau et à la canne, accent mis sur le bien-être des salariés, transmission au travers de stages et d’initiations et volonté de produire des produits d’exception, mais accessibles à tous : le travail d’Arribas France, porté aujourd’hui par Rudy Arribas, vaut le détour et mérite d’être soutenu. Une famille magique…

Château de Condé-Sainte-Libiaire :

rue Victor Hugo, Condé-Sainte-Libiaire.

Ouverture du lundi au dimanche (10h-18h).

Tél. : 01 60 36 20 10 et 06 52 48 51 81. la.manufacture@arribas.com