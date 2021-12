Arnaud Rousseau réélu président de la FDSEA 77

Lors de la réunion de Coulommiers, Valérie Pécresse, présidente de la Région, a présenté le pacte agricole « qu'elle élaborera et développera avec la profession ».

A l'issue de cette assemblée, Arnaud Rousseau, agriculteur à Trocy-en-Multien, a donc été reconduit à la présidence par le conseil d'administration de la fédération départementale.

Il a annoncé vouloir « poursuivre son engagement au service de la profession agricole seine-et-marnaise et mener à bien les prochaines échéances ».

Il a, par ailleurs, rappelé́ « la nécessité de proposer et de construire une agriculture de production, forte, innovante, et toujours plus respectueuse de l'environnement ». Arnaud Rousseau va s'appuyer sur une équipe, elle aussi reconduite, avec Cyrille Milard comme secrétaire général.

Arnaud Rousseau a ainsi représenté la FDSEA lors du petit-déjeuner sur la profession agricole du département organisé par Jean-Luc Marx, le préfet de Seine-et-Marne, le 7 juin dernier. Ils ont pu ainsi aborder les problématiques de la profession, notamment les mesures d'accompagnement pour les agriculteurs victimes des inondations récemment annoncées par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll.