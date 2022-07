Arnaud Bonnet a déposé un recours

Arnaud Bonnet ne désarme pas. Battu de quatre voix seulement, le 19 juin dernier lors du second tour des élections législatives dans la 8e circonscription de Seine-et-Marne, le candidat écologiste de la Nupes a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel le 28 juin. Son objectif est évidemment d’annuler l’élection de Hadrien Ghomi, son adversaire d’Ensemble !, la coalition présidentielle. Il estime, en effet, avoir constaté « un certain nombre d’irrégularités et d’anomalies dans plusieurs bureaux de vote de la circonscription », selon le communiqué qu’il a publié sur les réseaux sociaux. Pour lui, la sincérité du scrutin n’est donc pas assurée. « J’ai conscience que ma démarche peut être lourde de conséquences, mais notre démocratie mérite au moins ce niveau d’exigence et de responsabilité », ajoute-t-il.