Argan loue 9 000 m² à Croissy-Beaubourg

Pendant le confinement, les commercialisations se sont poursuivies avec la signature d'un premier locataire sur le projet de restructuration lancé par Argan sur la commune de Croissy-Beaubourg. La société Polyflame Europe, spécialiste du briquet et leader européen du marché des produits et accessoires pour fumeurs, s'est engagée sur un bail d'une durée ferme de six ans pour une surface de 9 000 m² environ. Le transfert des stocks commencera le 1er juillet et une partie des équipes intégrera les nouveaux locaux d'ici la fin de l'année 2020.

Il reste 14 400 m² disponibles à la location sur ce site en cours de restructuration, dont la dernière tranche sera livrée en novembre prochain. L'éclairage, le chauffage, les portes, ainsi que l'ensemble des voiries, parkings et espaces verts, ont fait l'objet d'une réhabilitation. Une cellule de 6 900 m², encore disponible, a été démolie pour être reconstruite. La construction de deux plots bureaux vient parachever ce programme de restructuration idéalement situé dans une zone logistique mature au croisement de l'autoroute A4 et de la Francilienne.

Dans la lignée de son Plan Climat, ARGAN profite de cette réhabilitation pour installer en toiture une centrale photovoltaïque d'une puissance de 200 kWc.