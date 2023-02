Argan accueille Disneyland Paris à Ferrières-en-Brie

L’entrepôt de classe A, situé à Ferrières-en-Brie, le long de l’autoroute A4 et au cœur du territoire de Marne-la-Vallée, accueille désormais un locataire de renom. Les équipes logistiques de Disneyland Paris louent, en effet, ce bâtiment de 26 000 m2 dans le cadre d’un bail long terme de dix ans.

Idéalement implanté en façade de l’autoroute A4, le parc logistique Argan de Ferrières-en-Brie est constitué de deux sites de classe A de 47 000 m² et de 32 000 m². Disneyland Paris prend à la location quatre cellules de ce dernier bâtiment, soit 24 500 m² auxquels s’ajoutent 1 500 m² de bureaux.

Avec plus de 375 millions de visites depuis son ouverture en avril 1992 et 16 000 collaborateurs, le parc d’attractions de la Walt DisneyCompany (qui fête son 100e anniversaire cette année) est devenu la première destination touristique d’Europe. C’est aussi un bassin économique et d’emploi majeur jouant un rôle important dans le développement du territoire de Val d’Europe.

Un patrimoine total de 3, 5 millions m2

Désormais partenaires, Argan et Disneyland Paris sont mutuellement engagés dans le cadre d’un bail long terme de dix ans. Avec cette nouvelle signature de premier plan, l’ensemble des plateformes d’Argan est désormais loué pour un patrimoine total de 3, 5 millions de m².

La foncière française loueuse-développeuse d’entrepôts premium, fondée et dirigée par Jean-Claude Le Lan et la seule à être cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis 2007, possède unecentaine d’entrepôts en France. Sa valorisation s’élève à 4, 17 milliardsd’euros (soit un taux de rendement de 4, 2 %). Outre Disneyland Paris, Argan compte d’autre gros clients comme Carrefour, Geodis, Amazon, Auchan, Décathlon, l’Oréal ou Castorama.

