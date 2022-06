Archéo-SAT 77, mariage de l’archéologie et du patrimoine

Archéo-SAT 77 est une promenade dans le temps. Ce voyage commence il y a 80 000 ans et traverse toutes les périodes, du Paléolithique à l’époque moderne. C’est aussi une invitation à découvrir les opérations archéologiques effectuées depuis deux décennies dans le village de Touquin (1 221 habitants) et ses environs. Ce lieu culturel, vivant et évolutif est un panorama de l’Histoire locale.

Situé au centre-bourg, face à la mairie, ce site est une structure municipale cogérée par convention avec l’association Société archéologique de Touquin (SAT). C’est à la fois un lieu d’expositions et d’événements dédiés. Il a pour fonction la conservation, l’étude et la présentation au public du mobilier archéologique. Des animations et des conférences rythment également l’année.

Par ailleurs, l’association SAT propose des chantiers de fouilles annuels ouverts à tous les publics (bénévoles, étudiants, stagiaires, scientifiques…), une formation à la fouille archéologique, aux techniques de remontage céramique et de restauration de mobilier, ainsi que des circuits de randonnée thématiques. À noter que le centre abrite une bibliothèque et une salle pour les activités pédagogiques et scientifiques. Enfin, des visites guidées et des animations réservées aux scolaires et aux groupes se déroulent également régulièrement.

12 rue du Commerce, Touquin. Ouvert les mercredis, vendredis et samedisv(10h-17h). Fermeture du 15 décembre au 15 janvier et tout le mois de juillet.

Entrée gratuite.