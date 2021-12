Arc Boisé : Classement du massif forestier

L’Arc Boisé, qui accueille chaque année plus de trois millions de visiteurs, comprend les forêts de la Grange, Grosbois et Notre-Dame. Environ 600 particuliers possèdent des parcelles privées dans le massif, l’État étant propriétaire de plus des trois-quarts de la superficie. L’article L 141-1 du Code forestier stipule que les bois situés en périphérie des agglomérations peuvent être classés en forêts de protection afin de préserver leur rôle écologique. Ce classement a été demandé pour l’Arc boisé. Dans les mairies concernées, les commissaires enquêteurs tiennent des permanences jusqu’au mercredi 11 juin. La décision de classement fera éventuellement l’objet d’un décret en Conseil d’État.