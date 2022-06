Aramisauto recrute pour son site de Saint-Pierre-lès-Nemours

Carrossiers, mécaniciens et expertiseurs automobiles : voici les postes qui sont particulièrement recherchés par Aramisauto,

à l’occasion de son implantation en Seine-et-Marne. C’est pour accompagner le développement de son activité (1,3 milliard de chiffre d’affaires en 2021, soit une augmentation de 14,3 % par rapport à 2020) et répondre à la forte hausse de la demande que l’entreprise a décidé de lancer cette campagne de recrutement. Celle-ci coïncide avec l’ouverture d’un nouveau site à Saint-Pierre-lès-Nemours (5 003 m2) qui va nécessiter l’embauche de 150 salariés en CDI, d’ici la fin de cette année. Ces derniers (experts automobiles, magasiniers, logisticiens, mécaniciens et carrossiers) reconditionneront les voitures d’occasion du groupe.

Aramisauto (1 800 salariés, 60 agences et trois sites industriels) est un groupe où les collaborateurs partagent de fortes valeurs de challenge, de respect, de travail en équipe et de satisfaction client au service d’une même mission : rendre simple et accessible l’achat ou la vente d’une voiture. Pour les candidats, c’est l’opportunité de construire un véritable projet professionnel et de bénéficier d’un apprentissage quotidien permettant de développer leurs compétences. Chaque nouveau salarié bénéficie ainsi, dès son intégration, d’un suivi personnalisé et d’espaces dédiés à la formation. De plus, des passerelles existent entre les différents métiers. Ainsi, un mécanicien peut devenir carrossier, grâce à un programme de mobilité.

En plus d’un salaire attractif, les collaborateurs jouissent de nombreux avantages (intéressement, participation aux bénéfices, réduction de 1 500 euros pour tout achat d’un véhicule estampillé Aramisauto, remise de 10 % sur l’achat de pièces détachées et une prime en cas de parrainage). Pour favoriser ces recrutements, Aramisauto a noué des partenariats avec les acteurs locaux de l’emploi (Mission locale de Nemours, Centre de formation des apprentis de Montereau et agence Pôle emploi de Nemours).

« Le site industriel de Saint-Pierre-lès-Nemours sera le reflet des valeurs d’Aramisauto. Nous donnerons à chaque collaborateur la possibilité de s’épanouir », promet Alice Peuvergne, responsable des ressources humaines du nouveau site.

Renseignements : nemours@aramisauto.com et www.emploi-aramisauto.com.

Tél. : 07 64 71 21 18.