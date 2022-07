Aquila RH ouvre ses portes à Lognes

Aquila RH prend ses quartiers à Lognes. Cette agence d’intérim base son fonctionnement sur la proximité avec ses candidats et ses clients. Elle est dirigée par Mathieu Breysse et son épouse Alexandra, experte en recrutement depuis 20 ans et déjà directrice de l’agence Aquila RH à Créteil. Le couple compte mettre en application ses compétences acquises, comme l’esprit d’équipe et la ténacité.

« L’accompagnement du réseau de franchise Aquila RH avait été un succès lors de l’ouverture de notre première agence à Créteil. Il était donc évident pour nous de renouveler l’expérience à Lognes », affirme Mathieu Breysse. Recrutant essentiellement dans le BTP, la logistique, l’industrie et les services, l’agence Aquila RH de Lognes propose de nombreuses postes en CDI, CDD ou intérim.

8 allée des Palombes, Lognes. Tél. : 01 64 62 02 10