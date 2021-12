Après son « geste de bravoure », Abdelillah Assaoui reçoit un titre de séjour

Le sinistre s'était déclaré le 17 août dernier dans un appartement du Mée-sur-Seine, occupé par deux enfants de 12 et 5 ans. Souhaitant faire des frites après que la personne chargée de les garder ait été empêchée, l'aîné de la fratrie place la friteuse sur la plaque électrique et finit par l'oublier.

Attablé un étage plus bas dans un salon de thé avec un membre de sa famille, Abdelillah aperçoit le départ d'incendie, notamment en raison des dégagements de fumée, et se rend dans la cuisine en grimpant par la gouttière. C'est grâce à l'extincteur du responsable du salon de thé qu'il parvient à étouffer les flammes, tandis que les enfants sont évacués par le séjour chacun à leur tour, grâce à l'aide d'autres personnes présentes à proximité.

« Les forces de police sur place et les témoins de la scène s'accordent à dire que Abdelillah Assaoui a fait preuve d'un très grand courage, et que son acte héroïque a évité un drame », indique la préfecture. C'est pourquoi le préfet de Seine-et-Marne a souhaité « saluer ce geste de bravoure » en régularisant le séjour d'Abdelillah Assaoui pour un an (reconductible), ce qui lui permettra de travailler.