Appli TousAntiCovid : des débuts encourageants

C'est ce qu'on appelle le « contact tracing », une méthode offrant un gain de temps précieux dans la lutte contre l'épidémie. Les nouveautés se traduisent par un onglet abritant des informations à jour sur la situation épidémiologique, un accès à DépistageCovid (carte des centres de dépistages actualisée avec des informations sur les temps d'attente) et un autre accès à MesConseilsCovid pour des conseils personnalisés. La nouvelle attestation de déplacement est également téléchargeable.

Contrairement à l'ancienne application, qui avait été un flop (moins de 2, 6 millions de téléchargements depuis le 2 juin), les changements semblent déjà porter leurs fruits. Depuis sa récente reconfiguration, les chiffres sont, en effet, encourageants. Ainsi, jeudi 30 octobre, à 13 heures, 4 841149 Français avaient installé et activé l'application. L'espoir d'atteindre le seuil des 10 % de la population (soit 6 à 7 millions de personnes), à partir duquel TousAntiCovid sera efficace, est donc bien réel. D'autant que peu d'utilisateurs l'abandonnent (66 000 suppressions au 26 octobre, soit 1, 55 %). Mais il reste encore du chemin à parcourir pour crier victoire. A titre de comparaison, les applications britannique et allemande ont été téléchargées respectivement 15 à 20 millions de fois.Cédric O, le secrétaire d'Etat au numérique, vise d'ailleurs au moins 15 millions de téléchargements d'ici un mois "pour nous donner une chance de plus de réussir le déconfinement."