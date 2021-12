Appel au mécénat pour l'acquisition du portrait d'Hérold

Le Musée d'art et d'histoire, épaulé par la ville de Melun, lance pour la première fois une opération de mécénat collectif, afin d'obtenir le portrait d'Hérold sculpté par Henri Chapu. 8000 euros restent encore à acquérir, sur les 48 000 déjà réunis par les Amis du musée, le Ministère de la culture, la région Ile-de-France et le Sénat. L'œuvre, qui représente l'un des grands compositeurs de l'Opéra-Comique des années 1830, fût commandée en 1881 pour orner la façade de l'hôtel de ville de Paris. Née au Mée-sur-Seine (près de Melun), Henri Chapu a notamment créé les figures décoratives du premier magasin Au Printemps de Paris, le monument aux peintres Millet et Rousseau de la forêt de Fontainebleau ou encore la Jeanne d'Arc à Domrémy.