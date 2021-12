APPEL A PROJETS: Structuration des filières agricoles et forestières

“Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes” est l'un des volets du Programme d'investissements d'avenir (PIA) porté par l'Etat, dans le Pacte agricole de la Région Île-de-France. Il vise à « développer l'organisation, la structuration et la compétitivité des filières agricoles et forestières franciliennes afin de dynamiser le tissu économique local, diversifier les débouchés des agriculteurs franciliens et répondre aux attentes des Franciliens pour une alimentation locale et biologique ». Il a également vocation à soutenir l'essor des filières de matériaux et de produits biosourcés, afin de créer des emplois en Île-de-France, générer de la valeur ajoutée et réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique.

Des projets d'envergure

Les projets devront démontrer un apport concret et déterminant à la structuration de filières franciliennes et représenter un coût minimum d' 1 million d'euros. Chaque projet soutenu pourra bénéficier d'un soutien public jusqu'à 50 % des coûts du projet dans la limite de 2 millions d'euros, versé à parts égales sous forme de subventions et d'avances récupérables. Les projets les plus ambitieux et structurants seront prioritairement retenus.

Les projets attendus doivent contribuer à l'animation et à la structuration des filières agricoles dans les territoires franciliens (blé-farine-pain, produits laitiers, colza, orge de brasserie, sucre, élevage, productions non végétales de diversification...), des filières de matériaux et produits biosourcés et de la filière forêt-bois francilienne.

Structuration des filières franciliennes

Doté de 57 milliards d'euros, le Programme d'investissements d'avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l'investissement, a été mis en place par l'État pour soutenir les projets contribuant à la croissance potentielle de la France.

Une part de cette enveloppe régionale est dédiée à la structuration des filières franciliennes. À ce titre, un premier appel à projet “Sesame Filières PIA” s'est concentré sur les projets visant à développer le potentiel scientifique et technologique des filières économiques franciliennes.

Un site en ligne pour déposer son dossier

Les entreprises candidates déposeront leur dossier en ligne sur http://leaderpia.iledefrance.fr. Ce premier appel à projets est ouvert jusqu'au 30 août 2019, tout en prévoyant des dates de relèves intermédiaires. La sélection des meilleurs projets sera effectuée par les services de la Direccte, de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France et de la Région Île-de-France, sur la base des instructions de dossiers qui seront réalisées par l'opérateur Bpifrance.