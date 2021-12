Appel à projets : l'EPA Sénart commercialise un terrain à vocation logistique

Grâce à sa localisation aux portes Sud de Paris, ses faibles coûts fonciers attractifs et la qualité de son réseau autoroutier, composante du grand ring francilien, Sénart est, à l'échelle nationale, un pôle logistique et e-commerce majeur. Au sein de ce cluster de l'Innovation logistique du territoire de Grand Paris Sud, le Parc de l'A5-Sénart constitue une référence en Île-de-France. Ses atouts lui ont valu d'être commercialisé en un temps record auprès de majors de la distribution, de chargeurs et d'acteurs du e-commerce.

Comme le souligne Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, « Les nombreuses manifestations d'intérêts formulées afin d'acquérir le dernier terrain du Parc de l'A5-Sénart ont confirmé la dimension unique qu'il revêt dans le contexte actuel de rareté du foncier en Île-de-France. Nous souhaitons qu'il soit attribué à un opérateur créatif. Celui-ci devra démontrer la valeur ajoutée de son projet pour les activités logistiques, telles qu'elles se pratiquent désormais avec l'essor du e-commerce et son impact sur les comportements d'achat des consommateurs. Nous entendons élargir le spectre des entreprises qui peuvent potentiellement s'implanter à Sénart. Pour accueillir un opérateur créateur d'emplois qui développera un bâtiment innovant, conforme à notre ADN vert, l'EPA Sénart souhaite que cette pépite foncière soit valorisée et qu'elle vienne ainsi enrichir durablement l'écosystème e- commerce et logistique du territoire. »

Cahier des charges de la consultation à retirer à l'occasion du Simi sur le stand de l'EPA Sénart - Niveau 1 – Hall Passy D44.