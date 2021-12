Apiculture : la procédure “calamités agricoles“ réclamée

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA 77) et les Jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne (JA 77) tirent la sonnette d'alarme. Le 24 août, ces deux structures ont écrit à Vincent Jéchoux, le directeur départemental du Territoire, pour lui demander le déclenchement du dispositif “calamités agricoles“ en raison d'une année 2021 qui restera, pour le secteur apicole, comme la pire depuis plus de 30 ans (pertes de productions supérieures à 70 % voire proches de 90 %).

Excepté pour les acacias, dont les fleurs ont été grillées par le gel du mois d'avril, les floraisons en tilleul, châtaigner et en luzerne ont été intéressantes, mais les conditions humides et fraîches et le peu d'ensoleillement n'ont pas permis aux abeilles de combler les retards de production. « Avec cette faible production, des charges de personnel présentes et des frais de nourrissage supplémentaires depuis le mois de juin, il faudra des réponses à la hauteur des pertes », estiment Cyrille Milard et Arthur Courtier, respectivement présidents de la FDSEA 77 et des JA 77.