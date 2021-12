Apave recrute 95 collaborateurs en Ile-de-France

Comme le souligne Apave, « les opportunités de construire un parcours professionnel riche et diversifié sont nombreuses ». Parmi les profils recherchés des ingénieurs et des techniciens :

- des ingénieurs chargés d'affaires en bâtiment, métallurgie, suivi de constructions soudées, thermique-énergie, électricité et mécanique ;

- des techniciens chargés d'inspection des installations électriques, des équipements mécaniques et des équipements sous pression ;

- des techniciens en contrôle non destructif et formateur nucléaire.

Mais également des responsables d'unité inspection et bâtiment et des chefs d'agences.

Les nouveaux arrivants « bénéficient d'un programme de tutorat. Encadrés par des collaborateurs expérimentés, ils sont initiés à la culture et aux méthodes de travail Apave ». A chaque étape de leur évolution, « les nouveaux collaborateurs prennent ainsi en charge des missions en adéquation avec leur expérience professionnelle et leurs compétences ».

Plus d'informations sur apave-recrutement.com et sur la chaîne YouTube d'Apave.

A propos d'Apave

Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques techniques, humains et environnementaux. Organisme indépendant avec un CA de 843 millions d'euros en 2015, Apave compte 10 860 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essai. Apave est présent à l'international à travers 50 implantations.