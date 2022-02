Apave recrute 184 nouveaux collaborateurs

Après avoir déjà intégré plus de 1 400 nouveaux talents en 2021, le groupe Apave cherche désormais à recruter 1 500 nouveauxcollaborateurs en France et à l’international, dont 184 en Île-de-France. Ce plan de recrutement majeur accompagne la dynamique de croissance engagée par Apave avec son plan stratégique lancé en 2021. Ce plan de recrutements d’envergure concerne l’ensemble des métiers et les filiales de l’entreprise. Jeunes diplômés, cadres,ingénieurs, techniciens, mais aussi alternants et stagiaires préparant des diplômes (de Bac + 2 à Bac + 5) sont les bienvenus. Divers métiers sont proposés : ingénieurs chargés d’affaires “Environnement et Energie“, techniciens en mesures environnementales, techniciens chargés d'inspection en électrotechnique, radioprotection, mécanique, matériaux, mesures Physiques, ingénieurs génie civil, électrotechnique, mécanique, constructions soudées, Hygiène sécurité environnement (HSE), coordonnateurs Sécurité et protection de la santé (SPS), diagnostiqueurs immobiliers et amiante et commerciaux.