Un goût d'Italie à Fontainebleau

Ce sont les racines italiennes du propriétaire qui sont à l'origine de cette adresse pittoresque et accueillante, située rue des Bouchers à Fontainebleau. Passer la porte de la trattoria, c'est déjà poser un pied dans un petit coin du Piémont italien. La carte est en version originale et les pâtes y sont élaborées par la « mamma » du propriétaire à partir de farines biologiques du Piémont.

Très attachés au terroir, la majorité des produits proposés à la carte viennent tout droit d'Italie et sont issus de l'agriculture biologique. En effet, la famille Einaudi a su tisser au fil des années de solides liens avec de nombreux de producteurs locaux qui fournissent aujourd'hui la mozzarella ou encore le vinaigre balsamique.

Le chef propose des recettes simples et savoureuses qui rendent hommage à une cuisine de mémoire savamment préservée et aux délicieux accents transalpins. Bien sûr, la carte des vins, en totalité italienne, saura compléter idéalement ces mets authentiques.

L'Antipasti dell'Orto (assortiment de légumes grillés et confits); la Mozzarella "Bufala de Naples" (tomates cerises et roquette); la salade "la Mare & Monti" (pommes de terre, saumon fumé, champignons, tomates cerises et croûtons aux herbes), mais aussi les soufflés façon transalpine et les pizzas spéciales sont à découvrir, dans ce restaurant typique niché au coeur de Fontainebleau.

1 Rue des Bouchers, Fontainebleau. Du Lundi au Dimanche 11h30-15h/19h - 23h. Tél: 01 60 72 05 61