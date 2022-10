Anthony Kavanagh à Dammarie-les-Lys, le 15 octobre

Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme et quitté ses enfants pour nous faire rire !

Anthony Kavanagh, l’humoriste et showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec le public de l’espace PierreBachelet, à la Cartonnerie, tout ce qui le rend “Happy“. Après cinq ans d’absence et juste avant son passage au Casino de Paris (21, 22 et 23 octobre), l’artiste québécois effectuera donc un détour par Dammarie-les-Lys où il aura beaucoup d’histoires à raconter.

C’est pendant le premier confinement, en 2020, qu’Anthony Kavanagh a commencé l’écriture de ce nouveau spectacle autour de l’idée du bonheur. Intéressé par l’étude des comportements, il a profité de cette période d’inactivité pour suivre une formation en programmation neuro-linguistique (PNL) dans le but de devenir coach. Souhaitant désormais partager ses connaissances, son nouveau one-man show lui offrira l’occasion de distiller quelques conseils aux spectateurs pour les aider à être… “happy“ !

Espace Pierre Bachelet, La Cartonnerie (824, avenue du Lys, Dammarie-les-Lys) : samedi 15 octobre (20 h 15). Tarif : 39 euros. Réservations : www.fnac.com et www.ticketnet.fr.