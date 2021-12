Annet-sur-Marne : ACT-E inaugure la centrale solaire « Les Gabots »

ACT-E, filière commune d'Akuo, un producteur indépendant français d'énergie renouvelable et distribuée, et ECT, une société spécialisée dans la valorisation des matériaux inertes issus des chantiers du BTP, viennent d'inaugurer à Annet-sur-Marne la centrale photovoltaïque dite « des Gabots ». Avec une capacité de production de 17 MWc, elle est l'une des plus grandes centrales solaires d'Île-de-France.

Constituée de 44 000 modules photovoltaïques, la centrale s'étend sur 18,5 hectares. Elle permet d'éviter l'émission de 847 tonnes de CO2 par an. La production d'électricité couvre les besoins d'alimentation en électricité de 3 700 foyers, soit près de 10 000 habitants. Elle fait ains de la commune d'Annet-sur-Marne (3 300 habitants) une commune à énergie positive.

Les deux entreprises voulaient donner l'opportunité à tous les citoyens de profiter de la rentabilité de la centrale solaire « Les Gabots » en leur proposant de participer au refinancement du projet par du prêt participatif sur sa plateforme numérique AkuoCoop. Ceux sont, ainsi, plus de 500 000 euros qui ont été collectés en moins de 30 jours.