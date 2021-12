Boost T Vacances, le retour

Le Département lance l'opération « Boost T Vacances » en juillet pour proposer pendant trois semaines sur trois territoires des animations sportives, culturelles et éducatives gratuites aux jeunes âgés de 5 à 17 ans. Après les succès de la 1re édition estivale et de celle du printemps 2018, le dispositif est renouvelé du 9 au 27 juillet.

Trois territoires ont été retenus :

- Du 9 au 13 juillet : Communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire

- Du 16 au 20 juillet : Pays de Meaux

- Du 23 au 27 juillet : Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau

Pendant une semaine, ce dispositif itinérant se déploie sur différentes communes d'un territoire. Chaque jour, de 10h à 12h et de 14h à 17h, les jeunes découvrent un large choix d'activités et d'ateliers : football, tennis, tennis de table, handball, kick-boxing, tir à l'arc, basket, musique, vidéo, chant, défis scientifiques, etc. L'encadrement est assuré par des professionnels des comités sportifs départementaux, des structures éducatives et culturelles qui prennent en charge les enfants dès leur arrivée.

Les activités proposées sont gratuites et aucune inscription n'est nécessaire.