“Ani'Mée” recrute pour cet été

La ville du Mée-sur-Seine recherche dix animateurs saisonniers pour son dispositif estival “Ani'Mée”, qui se déroulera du 12 au 23 juillet et du 16 au 27 août (14h-21h). Les missions des animateurs seront d'assurer la surveillance des structures du site, de participer à des réunions d'équipe quotidiennes, d'installer et de ranger le matériel, de veiller au bon déroulement des activités, de veiller au respect des gestes barrières et de procéder à la désinfection du matériel dans le respect du protocole établi.

Renseignements : drh@lemeesurseine.fr