Ampie aménage 2200 m² de mezzanine à Aulnay

Près de six semaines de travaux ont été nécessaires à Ampie pour créer et monter l'ensemble des 2 200 m2 de surface de mezzanine en acier, dans le respect total des règles de sécurité et en respectant le timing imposé. En effet, cette nouvelle plateforme a pu être fonctionnelle à l'été 2019, conformément à ce qui avait été initialement prévu. L'entreprise souligne qu'un « travail collectif de l'ensemble des acteurs du projet » a été nécessaire pour que ce projet aboutisse. En plus de l'acier, des panneaux bois ont été utilisés pour leurs propriétés écologiques.

« Ce projet est une véritable réussite car tous les acteurs ont travaillé en bonne intelligence. Nous avons su gérer les difficultés ensemble et grâce au chef de chantier de notre client, nous avons mené à bien cette mission d'ampleur, livrée dans les temps », explique Didier Vandegans, gérant d'Ampie. Cette activité implique en effet une « organisation millimétrée, un timing précis » et suppose le respect de normes très strictes. Le projet a nécessité 8 à 10 personnes lors du chantier, 70 tonnes d'acier, et deux mois d'études et de mises en fabrication.