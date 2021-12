Aménagement : Prix Territoria d'Or 2014

Le Jury du Prix Territoria (Aménagement / Urbanisme), présidé par Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de la Modernisation de l’Etat et de la Simplification, a sélectionné parmi les lauréats 2014 le Département de Seine‐et‐Marne pour son référentiel d’aménagement, au regard de trois critères : l’innovation, l’aptitude à être repris par d’autres collectivités et la bonne utilisation des deniers publics.

Depuis 1986, l’Observatoire National de l’Innovation Publique valorise les innovations de terrain des collectivités territoriales par le Prix Territoria.

Il distingue ainsi les collectivités territoriales qui osent l’innovation pour l’efficience du service public.

Les Prix Territoria seront remis le 5 novembre à 17h30 dans les salons de Boffrand de la Présidence du Sénat.

« Nous avons inscrit au cœur du Projet départemental de territoire, adopté en 2010, le fait que la Seine‐et‐Marne doit inventer son propre modèle d’aménagement. Un modèle innovant, durable, économe et efficace, qui tienne compte des spécificités de notre territoire. Ce référentiel contribue à cette invention. Il est conçu comme un cadre de travail, de réflexion et de débat. Il se veut pédagogique et accessible à tous pour donner à chaque élu et à chaque acteur de l’aménagement de nouvelles clés pour penser notre rapport à notre environnement, à notre ruralité et à nos modes de déplacement, qui sont des marqueurs forts de l’identité de la Seine‐et‐Marne. Il invite à poursuivre en permanence l’invention collective de la Seine‐et‐Marne du 21e siècle », indique le Sénateur et Président du Conseil général, Vincent Eblé.

Pourquoi un référentiel d’aménagement en Seine‐et‐Marne ?

En 60 ans, la Seine‐et‐Marne, qui représente 50 %% de la superficie de la région Ile‐de‐France, a connu un bouleversement démographique intense et historique en passant de 453 000 habitants en 1950 à plus d’1,3 million aujourd’hui. Si ce développement doit se poursuivre afin de répondre aux besoins toujours plus grands des Seine‐et‐Marnais en logements, emplois, transports ou services de proximité, celui‐ci ne doit plus se faire au détriment du cadre de vie et de l’identité Seine‐et‐Marnaise. C’est la raison pour laquelle, lors de l’élaboration du Projet de territoire en 2010, les élus départementaux ont revendiqué la nécessité d’un modèle d’aménagement propre à la Seine‐et‐Marne, à la fois soutenable et durable. Afin d’illustrer concrètement ce que pourrait être cet engagement, le Département a bâti un outil pratique, destiné aux élus, services municipaux, et plus largement à l’ensemble des professionnels de l’aménagement : le référentiel (a)MENAGER La Seine-et-Marne.

Objectif : proposer un recueil de réponses simples et pratiques permettant de partager un ensemble d’informations, de connaissances, d’orientations communes.