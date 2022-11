Aménagement du territoire : la concertation publique lancée à Dammarie-les-Lys

La Région pilote l’élaboration du nouveau schéma directeur pour l’Île-de-France, le SDRIF-Environnemental, un projet d’aménagement durable qui concerne les plus de 12 millions de Franciliens pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux du territoire à l'horizon 2040. Ce schéma est réalisé de manière ouverte et collaborative.

C’est dans ce cadre qu’une concertation publique s’est déroulée le 16 novembre à Dammarie-les-Lys qui a réuni élus et citoyens en présencede Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du conseil régional d’Île-de-France. La participation a été nombreuse.

« Bravo aux maires et à tous ceux qui se sont prêtés à cette deuxième séquence d’enquête publique. L’implication de tous est précieuse pour dessiner l’Île-de-France que nous voulons », souligne Gilles Battail,maire (LR) de Dammarie-les-Lys et conseiller régional Île-de-France.

