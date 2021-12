Aménagement du nouveau quartier Marne-Europe

L’arrivée de la future gare du Grand Paris Express apportera au territoire une accessibilité et une visibilité nouvelle permettant de renforcer le développement de la commune comme porte d’entrée de Marne-la-Vallée et de l’Est parisien. Cette gare s’installera au cœur d’un nouveau projet de près de 26 hectares situé à flancs de coteaux dominant Paris et à la rencontre entre les villes de Bry, de Villiers et de Champigny.

Ce nouvel éco-quartier devra offrir une expérience urbaine forte, à travers une architecture singulière loin des gabarits prédéfinis. Il accueillera d’ici dix ans 2 500 nouveaux habitants, 80 000 m2 de bureaux, un centre commercial et un centre des congrès.

Pour concevoir ce projet et accompagner son développement dans la décennie qui vient, la commune de Villiers-sur-Marne et l’établissement public d’aménagement Epamarne organisent un concours de maîtrise d’œuvre urbaine.

A l’issue du jury réuni le 10 févier dernier, composé notamment de Jacques Alain Benisti, député-maire de Villiers-sur-Marne, de Nicolas Ferrand, directeur général d’Epamarne, de Catherine Barbe, directrice des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris, et d’Eric Bazard, directeur général de la société publique locale des Deux Rives à Strasbourg, trois cabinets d’architecture et d’urbanisme ont été retenus :

- Agence TER, paysagistes, associée à l’agence Anyoji Beltrando, architectes-urbanistes, à l’origine notamment du projet d’évolution des abords de la Gare de Lyon et de l’avenue de la Porte de Clichy à Paris ;

- Atelier Ruelle, architectes-urbanistes et paysagistes, chargé, entre autres, de l‘étude urbaine et architecturale du pôle d’échanges multimodal de la gare de Lyon-Perrache et de la maîtrise d’œuvre urbaine des quartiers Euronantes et Malakoff à Nantes ;

- Erik Giudice Architecture, associée à l’agence Exit, paysagistes, retenue pour le projet urbain Nya Arstafältet à Stockholm et pour le projet de Quartier d’affaires International Wacken Europe à Strasbourg.

La consultation entre à présent dans sa seconde phase. Les trois équipes devront proposer d’ici deux mois leur lecture du projet urbain, leur vision de l’espace public et leur conception de la future forme urbaine du site, à travers une proposition de plan-guide. Le lauréat sera désigné en avril prochain.