Ambassadeur de Seine-et-Marne : Émiliano Schmidt-Fiori, un citadin à la campagne

Cet amoureux de la nature a déniché son petit coin de paradis. C'est à Barbizon, le célèbre village des peintres, situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, qu'Émiliano Schmidt-Fiori a élu domicile en 2013 avec son épouse Charlotte et leurs deux garçons Léonardo (11 ans) et Solal (9 ans). Ces Citadins ont quitté le 11e arrondissement de Paris sans aucun regret.

« Je connaissais Barbizon de réputation et nous avions l'habitude d'aller nous promener dans la forêt de Fontainebleau, explique cet ébéniste aux origines allemande et italienne. On a visité Bourron-Marlotte et Grez-sur-Loing, mais nous avons eu un coup de cœur pour une maison en ruines à Barbizon que nous avons retapée durant quatre ans. Ici, je me déplace à pied pour emmener les enfants à l'école ou pour aller faire des courses. »

Nouvelle terre d'accueil de ces Parisiens à la fibre écolo et en quête d'un cadre de vie verdoyant, la Seine-et-Marne a répondu à leurs attentes. Cette belle histoire s'est poursuivie l'hiver dernier quand le Conseil départemental a proposé à Émiliano de devenir l'un de ses ambassadeurs du territoire à l'occasion d'une première réunion. « Nous avons été invités à discuter des atouts de ce territoire et de notre vision de la Seine-et-Marne de demain, précise cet artisan responsable de deux micro-entreprises (Sycomore-Tree et Hibou House). J'ai vite adhéré à cette idée d'ambassadeur. » Un film promotionnel et des photos ont été ainsi réalisés le mois dernier dans son cocon de Barbizon.

Et quand on lui demande de définir le département d'un seul mot, Émiliano répond « luminosité » : « Durant le confinement et sans avion, le ciel était incroyable. Ici, même quand il fait gris ou qu'il pleut, la lumière est toujours belle. » Désormais à la recherche d'une grange pour développer ses activités, Émiliano prospecte. Où cela ? En Seine-et-Marne évidemment…