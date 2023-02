Alu Express fête ses 20 ans à Croissy-Beaubourg

Les 20 bougies ont été soufflées le 2 février. Spécialisée dans la fabrication de menuiseries aluminium prêtes à la pose et membre historique de Technal, le réseau national des aluminiers agréés, l’entreprise Alu Express a été fondée en 2003.

Dans son atelier de production dernière génération de Croissy-Beaubourg (2 500 m² de superficie), Alu Express réalise plus de 2 000 menuiseries par an (fenêtres, portes, baies coulissantes, châssis complexes…). Des solutions de qualité, design, performantes et durables.

Employant 12 salariés, Alu Express a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros en 2022. Cette entreprise de proximité et au savoir-faire reconnu fabrique pour des clients intervenant dans un périmètre de 150 km autour de Paris, Torcy, Montreuil, Nogent-sur-Marne et Créteil. Cette clientèle est composée de professionnels du bâtiment qui installent ces produits dans des hôtels, restaurants, bureaux, locaux professionnels, magasins et habitations.

Entre 200 et 300 menuiseries chaque mois

La vocation de l’entreprise de Croissy-Beaubourg n’est pas de réaliser une production de masse, mais de se spécialiser dans la fabrication sur-mesure de prêt à poser. Pour cela, son atelier dispose d’un stock lui permettant d’avoir une grande réactivité dans la mise à disposition des produits. Sa capacité de fabrication varie, en effet, entre 200 et 300 menuiseries différentes chaque mois, avec les fenêtres aluminium comme produit phare.

Alu Express s’appuie sur le réseau Technal pour poursuivre son développement et répondre aux nouvelles attentes de ses clients. Si certains membres de ce réseau national se concentrent sur l’habitat, l’entreprise seine-et-marnaise, dirigée par Cyril Le Quilleuc, continue de miser sur son partenariat avec le secteur du BTP. Membre historique de Technal, Alu Express possède la qualification Socotec Technal. Un gage de professionnalisme et une preuve supplémentaire que son expertise n’a pas pris une seule ride en 20 ans.