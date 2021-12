Altarea Cogedim va construire un nouveau quartier au Val d'Europe

Altarea Cogedim a annoncé avoir remporté la consultation lancée en 2016 par les équipes de Real Estate Development (Euro Disney) sur le quartier des Gassets du Val d'Europe, à Serris.

Conçu à l'image du « mail » commercial de certaines stations balnéaires, cet ensemble sera doté d'un cheminement piéton et directement connecté au RER. « Altarea Cogedim développera une promenade commerciale unique qui renouvellera totalement la relation entre les marques et les consommateurs », poursuivent les parties prenantes.

« Imaginé comme un véritable lieu de vie et d'animations complémentaires de l'offre existante, ce nouveau développement répondra aux nouveaux enjeux du territoire sur le long terme », précise Christophe Giral , directeur immobilier d'Euro Disney Associés .

Ce projet s'inscrit dans la création d'un « véritable quartier de ville assurant la continuité urbaine avec la ville de Montévrain et l'hôpital nouveau de Marne-la-Vallée ».

Et Philippe Descrouet, maire de Serris, de conclure : « de plus, le renforcement de l'offre commerciale des centres existants et du commerce local permettra à Val d'Europe de jouer un rôle économique central dans l'Est parisien ».