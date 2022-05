AllTrails, l’application dédiée aux randonnées

Toutes les régions et départements de France disposent de sentiers à retrouver sur l’application AllTrails. En Île-de-France et précisément en Seine-et-Marne, deux circuits ont été notamment sélectionnés. Il s’agit des sentiers métropolitains Grand Paris Jablines (départ de la base de loisirs de Jablines-Annet) – Disneyland Paris et Grand Paris – Bussy-Saint-Georges (arrivée au parc). Aujourd’hui, l’application AllTrails compte plus de 35 millions d’utilisateurs et propose 300 000 randonnées partout dans le monde (dont 30 000 en France). Elle s'adresse à un public large, des plus aventuriers aux débutants, et offre différents paramètres, afin d’établir une sélection de sentiers en fonction de son niveau (durée, dénivelé, nombre de kilomètres…).